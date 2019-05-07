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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:50 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 9 sanıktan biri 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 9 sanıktan biri 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, cumhuriyet savcısı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanık S.B hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığının, yoğun faaliyette bulunduğuna dair delil elde edilemediğinin, örgüt içerisinde hiyerarşik bağının bulunmadığının anlaşıldığını ancak Bank Asya'ya talimatla para yatırdığının belirlendiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanının, "80 bin lirayı neden Bank Asya'ya yatırdın?" sorusuna sanık S.B, "Eşim 2000 yılında vefat etmişti. Ondan kalan terzi dükkanını devrettik ve aldığım parayı uzun yıllar evimde sakladım. Daha sonra komşumun evinde hırsızlık olması nedeniyle ben de korkarak bankaya yatırdım. Talimatla yatırmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Aynı mahkemedeki ikinci ve üçüncü duruşmada, cumhuriyet savcısı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar N.Y ve İ.K hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların örgüte üye olduğuna ve örgüt hiyerarşisine dahil bulunduğuna dair delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden iki sanığın beraatine hükmetti.

Son duruşmada, tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memurları Ü.K, H.B, T.İ, F.K, N.E ve M.G'nin yargılanmasına devam edildi.

Tüm sanıkların eski savunmalarını tekrar ettiklerini belirttiği duruşmada, dinlenilen tanık M.D.Ş sanıkları tanımadığını savundu.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 16 Temmuz'a ertelendi.

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