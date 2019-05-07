Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 9 sanıktan biri 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, cumhuriyet savcısı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanık S.B hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığının, yoğun faaliyette bulunduğuna dair delil elde edilemediğinin, örgüt içerisinde hiyerarşik bağının bulunmadığının anlaşıldığını ancak Bank Asya'ya talimatla para yatırdığının belirlendiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanının, "80 bin lirayı neden Bank Asya'ya yatırdın?" sorusuna sanık S.B, "Eşim 2000 yılında vefat etmişti. Ondan kalan terzi dükkanını devrettik ve aldığım parayı uzun yıllar evimde sakladım. Daha sonra komşumun evinde hırsızlık olması nedeniyle ben de korkarak bankaya yatırdım. Talimatla yatırmadım." diye konuştu.