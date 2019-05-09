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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:56 | Son Güncelleme

Haklarında ayrı ayrı dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan E.E, savunma yaptı.

Zaman zaman örgütün toplantılarına katıldığını ancak örgütü benimseyerek hareket etmediğini ileri süren E.E, 17-25 Aralık’tan sonra sohbetlere katılmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, beraatini istedi.

- Sanık H.Ö. hakkında mütalaa

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada cumhuriyet savcısı, H.Ö, hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Sanığın, örgütsel yayınlara abone olduğu, daha önceki ifadelerinde hiç katılmadığını belirtmesine karşın 2016 Mayıs ayına kadar sohbet toplantılarına katıldığının tespit edildiği, örgüt hiyerarşisine dahil olduğunun belirlendiğini ifade ederek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

- Savcı 6 sanıklı davada mütalaa istedi

Üçüncü duruşmada da sanıklar S.A, M.E, M.Y, N.Ü, H.A, C.Ç hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanıkların "örgüte ait web sitelerine girişler yaptığı ve buralardan doküman indirdiği, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’da birçok hesap açtıkları ve para yatırdıkları, örgütün kuruluş amaçlarını benimsedikleri, devamlı ve hiyerarşik şekilde örgüt içinde faaliyet gösterdiklerinin anlaşıldığını" öne sürerek, örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatları da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için ek süre talebinde bulundu.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda da tutuksuz sanıklar V.A, İ.D, R.Ö. ve A.D, daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme, tanıkların dinlenilmesi, dijital materyallerin incelenmesi, eksik hususların giderilmesi ve bazı sanıkların esasa ilişkin mütalaalara karşı savunma yapmaları için duruşmaları 9 Temmuz'a erteledi.

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duruşma FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü

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