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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 15 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 15 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Merve K. katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın isnat edilen suçtan hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son savunmasını yapan sanık, "Beraatimi istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada savunma yapan C.F, sohbet toplantılarına 2013 öncesinde ve dini duygularla katıldığını söyledi.

Sanık C.F, 17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere gitmediğini savundu. Sanığın, terör örgütüne üyeliğini kanıtlayacak delil bulunmadığına kanaat getiren mahkeme, beraat kararı verdi.

Üçüncü duruşmada da aynı suçtan tutuksuz yargılanan B.S, suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütün sohbetlerine bilerek, isteyerek ve gönüllü olarak katılmadım. Bank Asya'ya talimatla para yatırmadım. Ülkemi, devletimi ve milletimi seviyorum." diyerek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.

Dördüncü duruşmada ise C.A. terör örgütü suçlamasını kabul etmediğini ve örgüt üyesi olmadığını savundu.

Yetiştirme yurtlarında büyüdüğünü ve kamuya da memur olarak atandığını anlatan C.A, "Beni devlet büyüttü, ekmeğimi devlet verdi. Devletime karşı olmam mümkün değil. Tek hatam çocuklarımı örgütle bağlantılı okullara göndermek oldu. Banka hesabım ve gazete aboneliklerim tamamen çocuklarımın okulundan dolayıdır." ifadelerini kullandı.

Sanık hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, delil yetersizliğinden sanığın beraatini talep etti.

Son sözü sorulan sanık, "Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine karar verdi.

Diğer duruşmalarda da tutuklu sanık A.G. ile tutuksuz sanıklar A.D, E.A, İ.E, G.G, Z.I, B.Ü, H.A, N.Ç, Ş.Ö. ve N.D önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

Duruşmalar, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için 16 ve 18 Temmuz'a ertelendi.

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beraat FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü hapis karar

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