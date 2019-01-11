HABER

Bartın'daki FETÖ/PDY davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:08 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan ve tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri 2 yıl 1 ay, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz yargılanan bir sanığın beraatine hükmedildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında biri tutuklu 3 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalarda karar verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuksuz yargılanan A.Y'nin yargılanmasına devam edildi.

Cumhuriyet savcısının, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "Suç örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, sanık A.Y örgüte yardım etmediğini savunarak suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, A.Y'nin 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan H.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

H.A, ByLock kullanmadığını, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında sanığın "Suç örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada mahkeme heyeti sanığı, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, karar kesinleşinceye kadar tahliyesine hükmetti.

Son duruşmada tutuksuz yargılanan Ö.T. de terör örgütüyle bir bağının olmadığını, Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını, örgütün sohbetlerinde bulunmadığını ve örgüte yardım amaçlı davranmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın terör örgütüne üyelik için maddi ve manevi unsurların oluşmadığı, her türlü şüpheden uzak üyelik için bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Motoplex İstanbul açıldıMotoplex İstanbul açıldı
Yıldırımlı miniklerden sahipsiz hayvanlara mama bağışıYıldırımlı miniklerden sahipsiz hayvanlara mama bağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY karar

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

İfade verdi! İşte ilk açıklaması...

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

Şanlıurfa'da 9 aylık işe 44 bin başvuru

Tribünler bu kez maç için değil, kura çekimi için doldu

Okulun bodrumunda skandal olay! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Türkiye'de 2018 yılında en çok dolar ve soyağacı arandı

Türkiye'de 2018 yılında en çok bunlar arandı

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü!

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.