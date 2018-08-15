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Bartın'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Bartın'daki FETÖ/PDY davası

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen eski polis memurları Ö.Y ve F.Ö ile tutuksuz sanık H.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Sanıklardan Ö.Y, terör örgütüne üye olduğu suçlamasını kabul etmediğini ve örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden Ö.Y, "Bank Asya’ya talimatla para yatırmadım. Evimde ele geçirilen kitaplar, yasaklı kitaplar değildir. Yine evimde örgütle irtibatlı gazete, boya badana yapmak için kullandığım gazetedir. OHAL, devam ettiği için teslim olmak istemedim ama seçimlerden önce OHAL'in kaldırılacağı gündeme gelince teslim oldum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski polis memuru F.Ö de hakkında arama kararı olduğunu bilmediğini ve gözaltına alındığı tarihe kadar kaçmadığını söyledi.

Arandığı süreçte günlük yaşamına devam ettiğini, resmi dairelerde işlemlerini yaptırdığını belirten F.Ö, hakkındaki terör örgütü üyeliği iddiasını reddederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık H.T'nin de beraatini istediği duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamelerde, 3 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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