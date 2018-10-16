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Bartın'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar U.U. ve S.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan, meslekten ihraç edilen eski polis memurları Ö.Y ve F.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Tutuklu sanık Ö.Y, terör örgütüne üye olduğu suçlamasını kabul etmediğini ve örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü.

Telefonundan örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" çıkmasıyla ilgili "mor beyin" mağduru olduğunu ve programı kullanmadığını iddia eden Ö.Y, "Bank Asya'daki hesabımda sadece 50 lira para vardı, bankaya talimatla para yatırmadım. Evimde ele geçirilen kitaplar, yasaklı kitaplar değil, hala yayınlanmaya devam eden kitaplardır." ifadelerini kullandı.

Eski polis memuru F.Ö. de hakkındaki terör örgütü üyeliği iddiasını reddederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklar U.U. ve S.Ö'nün de beraatlerini istediği duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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