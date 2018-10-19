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Bartın'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla yargılanan F.A, A.E. ve İ.Ç. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar E.A. ve A.Y. ile sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada İ.Ç, terör örgütüyle bir bağının olmadığını, Bank Asya hesaplarına talimatla para yatırmadığını öne sürdü.

İddianamede yer alan "ByLock" iddiasını da kabul etmeyen İ.Ç, "Söz konusu programı indirmedim, kullanmadım. KPSS sorularının sızdırılmasıyla alakam yoktur. Sınavlarda tam puan alan kişilerle yaptığım telefon görüşmeleri soruların sızdırılmasıyla ilgili değil, hepsi de arkadaşım olduğu içindir. Örgüte hiçbir zaman fayda sağlama amacım olmadı." dedi.

Diğer sanıkların, tahliye ve beraatlerini istediği duruşmada mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 10 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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