Bartın'daki FETÖ/PDY davası

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz yargılanan öğretim görevlisi 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ve meslekten uzaklaştırılan H.K, S.G, İ.B. ve İ.P. ile avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Y.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık İ.P, vatanını, milletini seven bir kişi olduğunu, söz konusu örgütle gönül bağının olmadığını savundu.

Sohbet toplantılarına dini duygularla katıldığını ve 17-25 Aralık'tan sonra olan bağını kopardığını ileri süren İ.P, beraatini talep etti.

İ.B. ve S.G. de arkadaşlarının çağrısı ve dini duygularla sohbetlere katıldıklarını, terör örgütü üyesi olmadıklarını, 17-25 Aralık'tan sonra da sadece sohbete katılmakla içinde yer aldıkları yapıdan uzaklaştıklarını savundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 19 Şubat'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

