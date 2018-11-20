Bartın'daki FETÖ/PDY davasında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan 2 tutuklu sanık 7 yıl 13 ay 15'er gün, tutuksuz sanık ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan örgütle bağlantılı yurtlarda çalışan tutuklu sanıklar Mahmut Arkan ve Gökhan Şen ile tutuksuz sanık Erdem Mızrak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Tutuklu sanık Mahmut Arıkan, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, ilgi duymadığını savundu.

Yurtta çalıştığı dönemde maaşını almak için Bank Asya'ya hesap açtırdığını, 2014'ten itibaren bankadaki birikiminde azalma olduğunun görüleceğini belirten Arıkan, "Talimatla para yatırsaydım bir artış olurdu. ByLock kullandığım yönündeki iddiayı da kabul etmiyorum, teknik bir hata olduğunu düşünüyorum. Yurtta çalışmam sadece işçi ve iş veren ilişkisidir. Örgütle bir bağım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.