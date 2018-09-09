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Bartın'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 21:54 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında gözaltına 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tüm Çalışanlar ve Emekliler Derneği (TÜMÇED) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, 4 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

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bartın FETÖ operasyon PDY

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