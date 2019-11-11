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Bartın’daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 23:54 | Son Güncelleme

Bartın’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre, İnkumu sahiline 4 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bir vatandaş fındık bahçesindeki anızları yakmak isterken alevler ormanlık alana sıçradı.

Bartın’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bartın’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İnkumu sahiline 4 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bir vatandaş fındık bahçesindeki anızları yakmak isterken alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın İnkumu’nun sarp kayalıklarına doğru yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin sarp ve ulaşılamayan bir noktada olması nedeniyle yangına uzun süre müdahale edilemedi. Arazözlerin ormanlık alanda sarp alana yol açmasının ardından müdahale edilen yangında zaman zaman alevler şiddetini artırdı. Zonguldak, Devrek, Karabük, Safranbolu, Ulus, Abdipaşa, Amasra, Kozcağız’dan da takviye ekiplerin sevk edildiği yangın, 5 saatlik uğraşın ardından kontrol altına alınabildi. Yangının bulunduğu alanın alt tarafındaki evlerde oturan vatandaşlar ise güvenlik amacıyla tahliye edildi. İnkumu sakinlerinin de tedirginlikle takip ettiği yangınla ilgili soğutma çalışmaları sabahın erken saatlerine kadar devam edecek.
Fındık bahçesinde anız temizliği yapıldığı sırada meydana gelen yangınla ilgili aldıkları ihbar üzerine söndürme çalışmalarının başladığını ifade eden Bartın Valisi Sinan Güner, “Arazinin sarp kayalık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürüldü ve yangın yol olmayan alana yayılmasıyla paletli araçlarla yol açıldı. Açtığımız yangın yollarını kullanarak söndürme araçlarını en yakın noktaya kadar ulaştırdık. Yangın söndürüldü, kontrol altına alındı. Ancak yer yer alevlenmeler var. Bu işin doğasında var. Sabaha kadar buradayız, soğutma çalışmaları ve arada devam eden küçük yangınları kontrol etmemiz lazım” dedi.
Vali Güner, yangına neden olan şahsın da gözaltına alındığını açıkladı.

Bartın’daki orman yangını kontrol altına alındı

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