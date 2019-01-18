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Bartın'daki tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 23:51 | Son Güncelleme

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı

BARTIN(AA) - Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından "nitelikli yağma ve tefecilik" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden V.B, K.B, T.Ö, H.D. tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmış, 2 şüpheli emniyetten, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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