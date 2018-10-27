Bartın'daki uyuşturucu operasyonu

Bartın'ın Ulus ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine uyarıcı madde imalatı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 14 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 kilo 677 kilogram esrar, 20 kök Hint keneviri, 7 sigara şeklinde sarılmış esrar, 60 gram tütünle karıştırılmış esrar, 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 11 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

