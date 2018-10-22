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Bartın'dan Almanya'ya minare

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Bartın'da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firması, Almanya'ya 150 santimetre çapında, 15 metre yüksekliğinde Osmanlı mimarisi tarzında minare gönderdi

Bartın'da faaliyet gösteren ve daha önce İsviçre, Katar, Güney Afrika ve Sudan'a minare gönderen çelik konstrüksiyon firması, Almanya'ya 150 santimetre çapında, 15 metre yüksekliğinde Osmanlı mimarisi üslubunda minare yolladı.

Bartın Özel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çelikerler konstrüksiyon firması, 1999 depremlerinin ardından artan çelik minare, kubbe ve cami imalatının yanı sıra, hafif çelik yapılar ve prefabrik konut imalatına da başladı.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisi tarzında üretilen, depreme dayanıklı çelik minareler, yurt içinin yanı sıra Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden de talep görüyor.

Daha önce İsviçre, Katar, Güney Afrika ve Sudan'a minare ihraç eden firmanın Almanya'ya gönderdiği minare, tıra yüklenerek yola çıkarıldı.

- "Çelik minarelere talep arttı"

Firmanın genel müdürü Ramazan Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulus ilçesi Kumluca beldesinde 1844'te kurulan sıcak demir atölyesinde 1996'da beşinci kuşak olarak devraldığı iş yerinde çelik konstrüksiyon, çelik minare ve hafif çelik yapı üretimini de portföylerine eklediklerini söyledi.

Çeliker, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir şirkete dönüşmenin onurunu yaşadıklarını anlatarak, "Özellikle 17 Ağustos 1999 Gölcük, 12 Kasım 1999 Düzce ve 2011 Van depremlerinin ardından çelik sektörüne ciddi yatırım yaptık ve 200 metrekarelik atölyede başladığımız demircilik işinde bugün 25 bin metrekarelik alanda konteyner, nakliye ve vinç grubuyla da hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Özellikle 1999 Marmara Depremi'nden sonra şiddetli sarsıntılara bile dayanan çelik minarelere talebin arttığını, kendilerinin de 2008'den itibaren ihracat yapmaya başladıklarını belirten Çeliker, "Bugüne kadar İsviçre, Katar, Güney Afrika ve Almanya'da minare diktik. Geçen yıl Aralık ayında da Sudan'a 122 santimetre çapında, 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındaki minare göndermiştik. Bugün de yine Almanya'ya gönderiyoruz. 150 santimetre çapında, 15 metre yüksekliğinde ve 3,5 ton ağırlığındaki Osmanlı mimarisi tarzında minare, Almanya'ya gönderilen ikinci minare oldu." ifadelerini kullandı.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üslubunda ürettikleri minarelerin dayanıklılıklarının yanında estetik görünümünden dolayı da tercih edildiğini aktaran Çeliker, çelik konstrüksiyon üzerine fiberglas ve alüminyum kaplama yaptıkları çelik minarenin, üstün mukavemet özellikleri sayesinde tasarımda büyük esneklik sağlamakla beraber, deprem gibi doğal afetlere dayanma gücünün yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya çelik konstrüksiyon ihracat Minare

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