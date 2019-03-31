Bartın'ın Amasra ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Recai Çakır kazandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Recai Çakır kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Recai Çakır bin 706 oy aldı.

-Çakır'ın özgeçmişi-

Recai Çakır 1974 tarihinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İlimler Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliği Otel Yöneticiliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı.1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Pedagojik formasyon aldıktan sonra İstanbul Beyoğlu ilçesinde Öğretmenliğe başladı. Evli ve 1 kız çocuğu babası.

