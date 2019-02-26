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Barzani: "Bağdat ile askeri koordinemiz var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütlerinin oluşturduğu tehlikeye karşı Bağdat ile Erbil arasında koordine olduğunu bildirdi.Dünden bu yana Irak’ta temaslarda bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ı kabul eden IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terörle mücadele konusunda Bağdat ile Erbil’in koordine olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütlerinin oluşturduğu tehlikeye karşı Bağdat ile Erbil arasında koordine olduğunu bildirdi.
Dünden bu yana Irak’ta temaslarda bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ı kabul eden IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terörle mücadele konusunda Bağdat ile Erbil’in koordine olduğunu belirtti. Irak’ta 2017 yılının sonunda çıkarılan terör örgütü DEAŞ’ın geri dönme tehlikesi olduğunu söyleyen Barzani "Bu tehlikeye karşı koyacak bir mekanizma oluşturmak için Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında koordine bulunuyor. Diğer alanlardaki sorunları de gidermek için Bağdat ile diyaloğumuz sürüyor" şeklinde konuştu.
IKBY’nin Eylül 2017’de gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası uygulanan izolenin kaldırılmasında Fransa’nın oynadığı role değinen Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların bir kısmının çözüme kavuştuğunu vurgulayarak, Abdulmehdi başkanlığındaki Irak hükümetine verdiği desteği yineledi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dün, terör örgütü DEAŞ’ın başkent ilan ettiği ve Temmuz 2017’de geri alınan Musul kentini ziyaret etmişti.

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