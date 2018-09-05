ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, ülkenin güneyindeki Basra'nın dünyanın en zengin kenti olduğunu, bu yüzden Basra halkının temel insani ihtiyaçlardan yoksun olmasını şaşırtıcı bulduğunu belirtti.

Barzani, petrol zengini Basra vilayetinde yaklaşık 2 aydır devam eden gösterilere ilişkin yayımladığı dayanışma mesajında, "Tepki göstermek ve gösteri düzenlemek bir milletin en doğal hakkıdır. Bize göre o vilayetteki (Basra) insanlar en güzel şekilde yaşamayı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"Basra dünyanın en zengin kentidir." diyen Barzani, şöyle devam etti:

"Kentin, su sıkıntısı, yetersiz gıda ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmesi çok şaşırtıcıdır. Bu mahrumiyet ve gözardı edilmenin hiçbir gerekçesi olamaz."

Mesut Barzani, IKBY halkının da elinden geldiği kadarıyla Basra'ya yardım sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

- Basra'daki gösteriler

Irak petrolünün yüzde 80'inin üretildiği Basra vilayeti, 8 Temmuz'dan bu yana, elektrik kesintisi, işsizlik ve sonrasında su sıkıntısı gibi temel ihtiyaçların yoksunluğu nedeniyle gösterilere sahne oluyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin açıkladığı bir dizi çözüm paketine rağmen, kente yeterli kamu hizmeti sunulmadığı gerekçesiyle düzenlenen gösteriler son günlerde yeniden arttı.

Gösterilerin patlak verdiği temmuz ayından bu yana 20'den fazla sivil hayatını kaybetti, güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu yüzlerce kişi yaralandı.

