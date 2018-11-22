HABER

Barzani gayrimeşru referandum sonrası ilk kez Bağdat’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

Barzani gayrimeşru referandum sonrası ilk kez Bağdat’ta

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, geçen yıl yapılan gayrimeşru referandumun ardından ilk kez başkent Bağdat'a gelerek temaslarda bulundu.

Görevine Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı olarak devam eden Barzani, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile ayrı ayrı görüştü.

Bağdat'ta diğer Iraklı yetkililerle görüşecek olan Barzani, yarın Necef'e giderek Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir araya gelecek.

Barzani'nin Bağdat'taki temasları kapsamında Erbil-Bağdat ilişkileriyle birlikte hükümet kabinesinin tamamlanmayan bakanlık adaylarının masaya yatırılması bekleniyor.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Bingöl merkezinde tilki şaşkınlığıBingöl merkezinde tilki şaşkınlığı
Askerde kanser olduğunu öğrenip 10 ay sonra ölen Emrecan toprağa verildiAskerde kanser olduğunu öğrenip 10 ay sonra ölen Emrecan toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat Mesut Barzani

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

Ünlü Profesör uyardı: Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak

Ünlü Profesör uyardı: Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.