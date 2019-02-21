Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Suriye'yi görüştü

ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Erbil’in Salahaddin kasabasındaki konutunda Jeffrey başkanlığındaki Amerikan heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede ikilinin bölgenin ve Irak'ın siyasi durumunun yanı sıra Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Terörün bölgenin güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, Barzani ile Jeffrey'nin terörle mücadelenin önemine değindiği aktarıldı.

Jeffrey terörle mücadele ve bölgenin istikrarının ABD'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Görüşmede Bağdat ile Erbil arasında iş birliğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

