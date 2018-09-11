Barzani ile McGurk bir kez daha yeni hükümet arayışlarını görüştü

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, son zamanlarda Iraklı taraflarla sıkça yoğun mesai sarf eden ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile bir araya geldi.
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Erbil'deki başbakanlık kontunda bir araya gelen Barzani ve McGurk, Irak'taki son siyasi gelişmeler başta olmak üzere kurulacak yeni hükümet çalışmalarını ele aldı.
Irak'ta çoğunluğu sağlayacak en büyük koalisyonu oluşturma çalışmalarının görüşüldüğü görüşmede, ikilinin yeni hükümet görüşmelerinde bir an önce sonuç alınması ve hükümetin, tüm bileşenlerin çıkarına kurulması temennisinde bulunduğu kaydedildi.
McGurk'ün, IKBY'de 30 Eylül’de yapılacak milletvekili seçimlerinin zamanında yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirttiği görüşmede, seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesi temennisini dile getirdiği ifade edildi.
IKBY Başbakanı Barzani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, geçen ay da aynı konuyu ele almak üzere bir araya gelmişti.
McGurk'ün son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.
Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk elde edemedi.
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