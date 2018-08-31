HABER

Barzani ile McGurk görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

Mesud Barzani ile Brett McGurk Irak'ta yeni hükümet arayışlarını görüştü

ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda bir araya geldi.

Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Barzani ile McGurk Irak'taki son gelişmeler başta olmak üzere ülkede kurulacak yeni hükümete ilişkin fikir teatisinde bulundu.

Irak'ta tüm bileşenler arasında gerçek bir ortaklık prensibinin temin edilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, ülkenin düzlüğe çıkana dek ikili ilişkilerin ve istişarelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Irak'ta son seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda yer alan Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri, ABD'nin müdahaleleri neticesinde kurulacak bir hükümeti iki ay içinde düşüreceklerini söylemişti.

McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk elde edemedi.

PARTNERDüğünde şıklık yarışı!Düğünde şıklık yarışı!
SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!
İstanbul'da 39 ilçesinde Yeditepe Huzur -15 Denetlemesiİstanbul'da 39 ilçesinde Yeditepe Huzur -15 Denetlemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barzani görüşme McGurk

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

ABD'den İdlib için kritik açıklama

ABD'den İdlib için kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta kız isteme kavgasında 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta kız isteme kavgasında 6 kişi yaralandı

SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.