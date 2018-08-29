ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile "Irak'taki hükümet kurma çalışmalarını" görüştü.

Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Barzani'nin Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Başta Irak'taki siyasi durum olmak üzere ülkedeki taraflar arasında devam eden hükümet kurma çalışmalarının ele alındığı telefon görüşmesinde, ikilinin Irak'ta kısa süre içinde nasıl bir hükümetin kurulacağına yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Barzani ile Pompeo'nun, ikili ilişkiler ve işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yaptığı kaydedildi.

