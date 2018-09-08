Barzani, İran'ın Erbil'deki saldırısını kınadı

ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani, İran güçlerinin Erbil’de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Barzani, Koysancak ilçesindeki saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için üzüntü duyduğunu belirtti.

IKBY’nin çekişmelerin sahası olmaması gerektiğini vurgulayan Barzani, "Bölgenin önünde birtakım sorun ve tehditler mevcut. Tüm taraflara barışçıl bir şekilde sorunları çözüme kavuşturma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

İran güçlerinin, öğle saatlerinde Erbil'in Koysancak ilçesinde İKDP'ye ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 12 İKDP'li ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının görüntülerini yayınlayan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP'nin merkezini 5 füze ile hedef aldığını duyurmuştu.

