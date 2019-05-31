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Barzani: "Kapılarımız Kerkük yaralıları için açık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentinde dün akşam saatlerinde sivilleri hedef alan bombalı saldırıları kınayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yeni Başkanı Neçirvan Barzani, “Yaralıları karşılamak için bütün hastanelerimizin kapıları açıktır” dedi.Dün akşam saatlerinde iftardan sonra bayram alışverişine çıkan sivilleri hedef alan kanlı saldırıların yaşandığı Kerkük’teki patlamalara ilişkin yazılı açıklama yapan IKBY’nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani, olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Irak’ın Kerkük kentinde dün akşam saatlerinde sivilleri hedef alan bombalı saldırıları kınayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yeni Başkanı Neçirvan Barzani, “Yaralıları karşılamak için bütün hastanelerimizin kapıları açıktır” dedi.
Dün akşam saatlerinde iftardan sonra bayram alışverişine çıkan sivilleri hedef alan kanlı saldırıların yaşandığı Kerkük’teki patlamalara ilişkin yazılı açıklama yapan IKBY’nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani, olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu. Terör saldırılarının mağdurlarının bu gibi zor durumda yanlarında durduklarını söyleyen Barzani, IKBY’deki bütün hastanelerin yaralıları karşılamak için açık olduğunu ve her türlü yardım için hazır olduklarını duyurdu. Kerkük ve çevresinde terör saldırılarının devam etmesiyle terör faaliyetlerinin yeniden başlaması çanlarının çaldığını söyleyen Barzani, bu gibi terör saldırılarını önlemek için Bağdat ile Erbil arasında daha çok işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.
Kerkük’te dün kent merkezindeki alıveriş merkezleri ve halk pazarlarını hedef alan 7 patlamada ölenlerin sayısı 4, yaralıların ise 23 olarak açıklamıştı. Ancak bu sabah Irak Sağlık Bakanlığı ölenlerin sayısını 2, yaralıların sayısını 38 olarak açıkladı. Saldırıları henüz kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında 2017 yılının sonunda ülkeden tamamen çıkarılan terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu söylüyor.

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