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Barzani: “PKK topraklarımızı kullanarak komşularımızı vuruyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 02:39 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, "PKK topraklarımızı kullanarak komşularımızı vuruyor" dedi.Bugün IKBY’nin başkenti Erbil’de basın toplantısı düzenleyen Barzani, dün Duhok kentine bağlı Şiladizi bölgesinde bir grup PKK’lının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri üsse saldırması olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, "PKK topraklarımızı kullanarak komşularımızı vuruyor" dedi.
Bugün IKBY’nin başkenti Erbil’de basın toplantısı düzenleyen Barzani, dün Duhok kentine bağlı Şiladizi bölgesinde bir grup PKK’lının Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri üsse saldırması olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk savaş uçaklarının köyleri bombaladığı iddialarının asılsız olduğunu belirten Barzani, Türk uçaklarının Türkiye’ye saldırı düzenleyen terör örgütü PKK’ya ait eğitim kamplarını bombaladığını söyledi. Gösteri düzenlemenin vatandaşların yasal izin aldıktan sonra doğal hakkı olduğunu vurgulayan Barzani, Türk savaş uçaklarının bombardımanlarının nedeninin IKBY topraklarında bulunan terör örgütü PKK olduğunu söyledi.
IKBY topraklarının özellikle Türkiye ve İran başta olmak üzere komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Barzani, “PKK topraklarımızı kullanarak komşularımızı vuruyor, bunun bedelini de halkımız ödüyor” dedi.

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