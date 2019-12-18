Barzani Vakfı’ndan Sığınmacılar İçin Destek Çağrısı

Ortadoğu’da yaşanan çatışmalardan kaçan sığınmacıların ilk duraklarından bir de Irak Kürt Bölgesi. Bölgeye sığınan 1 milyon 100 bini aşkın sığınmacı 39 kampta barınıyor. Sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılayan Barzani Vakfı, dünyaya destek çağrısı yaptı. Irak Kürdistan Bölgesi; Suriye, İran, Türkiye, Irak’ın diğer vilayetleri ve hatta Filistin’den kaçan yüzbinlerce kişinin sığınağı oldu. Son olarak Türkiye’nin Barış Pınarı harekatının ardından 18 bin kişi Suriye’den IKBY’e sığındı. Sığınanların sayısı sık sık değişse de, yaklaşık 1 milyon 100 bin sığınmacı bölgedeki kamplarda kalıyor. Bölgenin değişik kentlerinde kurulan 39 kamp, sığınmacıların geçici evi durumunda. Bu kamplardan biri de, Türkiye sınırındaki Zaho kasabasında bulunan Çemmişko Kampı. IŞİD’in Sincar (Şengal) kasabasına 2014’te düzenlediği saldırıdan sonra kaçanYezidiler bu kampta kalıyor. Yaklaşık 27 bin kişi, 5 yıldır bu kampta barınıyor. Kampın giderleri yardım örgütleri tarafından sağlanıyor. Kampta barınan Yezidiler'den büyük bölümü yardımlarla geçinirken, bazıları da çalışıyor. Kamp sakinlerinin çocukları için 5 okul da açıldı.

Sincar IŞİD’ten temizlense de Yezidilerin geri dönmeye niyeti yok. Neredeyse tamamının endişesi güvenlik. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Yezidiler, korktukları için geri dönemediklerini söyledi. 5 yıldır kampta bulunan Hasan Ali Hacı, “Bölgede güvenlik yok, hiçbir şey yok. Nereye gidelim, Ne yapalım bilmiyorum? Ne bir güvenlik ne bir hizmet var. Bu nedenle gidemiyoruz. Eğer güvenlik yoksa gidemezsiniz zaten. Çok şükür burada durumumuz iyi, evimizdeki gibiyiz. Burası oradan daha güzel şimdilik. Burası oradan daha rahat, daha güzel. Kürdistan ve Allah'ın sayesinde burada barınıyoruz, bir sorunumuz yok, rahatız” dedi. Kamp geçici olarak kuruldu. Kamp sakinleri bir gün geri dönmeyi umut ediyor. 5 yıldır kampta olan Adil Hamo, ortamın düzelmesi halinde geri dönmek istediklerini belirterek, “Ne bir güvenlik var, ne bir hizmet var. Gitmemiz için hiçbir şey yok. Yaşam şartları olsaydı biz de geri dönerdik. Durum değişirse, ortam güzelleşirse, güvenlik olursa niye dönmeyelim? Evimiz bu çadırlardan daha güzeldir ama güvenlik olmadığı için, hizmet olmadığı için doktor, memur olmadığı için nereye dönelim” diye konuştu.

Evi olarak gördüğü çadırında günlük işlerini yapan Mehdiye Şebo da, dönmeyi umut edenlerden. Şebo, “Orada evlerimiz yıkıldı, ev kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı ki dönelim. Evlerimiz yok oldu, hepsini yıktılar. Herşey güzelleşir, ortam düzelirse döneriz, olmazsa burada kalırız” diye konuştu. Kampların ihtiyaçlarının büyük bölümü Barzani Hayır Vakfı (BCF) tarafından karşılanıyor. Vakıf hem IKBY’de hem Suriye’de sığınmacılara destek oluyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Musa Ahmed, bölgede Filistin’den gelen sığınmacıların da olduğunu söyledi. Ahmed, “1 Milyon 100 bin’den fazla mülteci ve sığınmacı var burada. 250 bine yakın Rojava'dan (Suriye) gelenler var Bu rakamlar günbegün değişiyor tabi. Günlük rakamlarda azalma oluyor. Her gün görüşüyoruz bazen de bazıları Avrupa'ya gitmek istiyor. Burada Türkiye'den İran Kürdistanı'ndan var. Hatta 750 bin Filistinli bile var. Bunlar da bizim burada sığınmacı olarak kabul gördü. Diğerleri de 800 bin kişi kadar da Irak'ın diğer vilayetlerinden gelenler. Özellikle Musul, Selahaddin, Kerkük, Ambar vilayetlerinden gelenler burada kaldı. Umuyoruz ki Iraktan durum düzelir. Eğer durum düzelmezse yeni mülteci dalgaları da olur” dedi.