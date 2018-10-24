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Barzani ve Büyükelçi Yıldız, Ankara-Erbil ilişkilerini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi 30 Eylül genel seçimleri dolayısıyla tebrik etti

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi 30 Eylül genel seçimleri dolayısıyla tebrik etti.

IKBY Başbakanı Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız ve beraberindeki heyeti Erbil'deki başbakanlık konutunda kabul etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Yıldız ve Barzani'nin Türkiye ve IKBY arasındaki başta ekonomik olmak üzere her türlü ilişkileri ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada Yıldız'ın, başkent Bağdat'ta göreve başladığından bu yana IKBY'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirip, 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerindeki başarılı süreç vesilesiyle Barzani'yi tebrik ettiği belirtildi.

Irak'ta yeni kurulacak hükümete IKBY'deki siyasi grupların katılımının önemine değindiği ifade edilen Yıldız'ın, Erbil ve Bağdat arasındaki ihtilafların anayasa çerçevesinde çözülmesinin gerekliliğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Başbakan Barzani de IKBY'deki siyasi partilerin güçlü bir şekilde Bağdat hükümetine katılacaklarını, IKBY'de ise yeni hükümeti kurmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Yildiz IKBY Neçirvan Barzani

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