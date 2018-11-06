HABER

Barzani ve KYB, Erbil hükümeti için yakınlaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde farklı nedenlerden dolayı ciddi çekişme içerisinde olan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Erbil'de yeni hükümetin kurulması için tekrar yakınlaşıyor - KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, yeni hükümetin kurulmasında ittifak kurup muhatap alacakları tarafın KDP olduğunu söyledi

ERBİL (AA) - Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin kurulması hususunda seçimlerin galibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) göz kırptı.

Süleymaniye merkezli ve seçimlerde 21 milletvekili çıkararak 2'nci parti konumuna yükselen KYB'nin Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümeti kurabilmek için en kısa zamanda KDP ile bir araya geleceklerini ve bir dizi görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

KYB ve KDP'nin geçmişte yaklaşık 15 yıl boyunca siyasi ittifak tecrübelerinin olduğunu hatırlatan Pire, "Hükümetin kurulması için ittifak kurup asıl muhatap olacağımız taraf KDP'dir." dedi.

"Başta Irak cumhurbaşkanlığı olmak üzere diğer meselelerde farklı görüşlerimiz veya ihtilaflarımız olabilir" diyen Pire, "Tek bir siyasi parti değiliz ve farklı siyasetimiz var. Bölgenin kalkındırılması için de birlikte çalışmaya mecburuz." diye konuştu.

KDP'nin Süleymaniye-Halepçe Sorumlusu Arif Teyfur da geçen perşembe günü KYB'yi ziyaretinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "Parti olarak çok ortaklı bir koalisyon hükümetinin kurulmaması kanaatine vardık, çünkü bu stratejiden zarar gördük." ifadelerini kullanmıştı.

IKBY'deki 30 Eylül milletvekili seçimleri kesin sonuçlarına göre, KDP 45, KYB 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) içerisinde olduğu Islah'a Doğru Koalisyonu 5, Özgürlük ve Modern Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.

Seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümeti kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Hükümet kurma aşamasına geçilmeden önce Yekgirtu ve Yeni Nesil Hareketi, muhalefet cephesinde kalacaklarını belirtirken, Goran ve Komel ise KDP'nin kendisine getireceği teklif sonrası kararını açıklayacağını belirtmişti.

- KDP ve KYB arasındaki son çekişme

Irak'ta 2005-2013 tarihleri arasında seçimlere ittifak yaparak giren KDP ve KYB arasında ciddi siyasi çekişmeler yaşanıyor. KDP, son olarak KYB'nin üç dönemdir üstlendiği Irak Cumhurbaşkanlığı kendisine devretmesi ve seçilen Berhem Salih'in de adayları Fuad Hüseyin'e karşılık çekilmesini talep etmişti.

Ancak KYB'nin adayı Salih, 2 Ekim'de Irak'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmiş bu da KDP ile aralarındaki çekişmenin zirveye çıkmasına sebep olmuştu.

PARTNERSürpriz yaptıSürpriz yaptı
TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kurulduTBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu
Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandıVan'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IKBY ırak

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.