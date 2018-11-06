Barzani ve KYB, Erbil hükümeti için yakınlaşıyor

ERBİL (AA) - Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin kurulması hususunda seçimlerin galibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) göz kırptı.

Süleymaniye merkezli ve seçimlerde 21 milletvekili çıkararak 2'nci parti konumuna yükselen KYB'nin Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümeti kurabilmek için en kısa zamanda KDP ile bir araya geleceklerini ve bir dizi görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

KYB ve KDP'nin geçmişte yaklaşık 15 yıl boyunca siyasi ittifak tecrübelerinin olduğunu hatırlatan Pire, "Hükümetin kurulması için ittifak kurup asıl muhatap olacağımız taraf KDP'dir." dedi.

"Başta Irak cumhurbaşkanlığı olmak üzere diğer meselelerde farklı görüşlerimiz veya ihtilaflarımız olabilir" diyen Pire, "Tek bir siyasi parti değiliz ve farklı siyasetimiz var. Bölgenin kalkındırılması için de birlikte çalışmaya mecburuz." diye konuştu.

KDP'nin Süleymaniye-Halepçe Sorumlusu Arif Teyfur da geçen perşembe günü KYB'yi ziyaretinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "Parti olarak çok ortaklı bir koalisyon hükümetinin kurulmaması kanaatine vardık, çünkü bu stratejiden zarar gördük." ifadelerini kullanmıştı.