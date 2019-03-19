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Barzani'den "ABD askerleri Irak'ta kalmalı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile ABD heyetinin görüşmesinde, terörün yeniden ortaya çıkma riskine karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ta kalmasının önemi vurgulandı

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör tehdidine karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin Irak'ta bulunmalarının önemli olduğunu belirtti.

IKBY Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barzani, ABD Temsilciler Meclisi'nden John Garamendi başkanlığındaki heyetle Erbil'deki konutunda bir araya geldi.

Açıklamada, Barzani ve misafir heyetin, ABD ve uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin önemine değinerek, terörün yeniden ortaya çıkma riskine karşı bu güçlerin Irak'ta kalmalarına vurgu yaptığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Irak ve ABD arasında; DEAŞ sonrası sürecin kontrol edilmesi, iç göçmenlerin bölgelerine gönderilmesi, çatışmalarda zarar gören bölgelerin yeniden imarı konusundaki ikili dayanışmanın da ele alındığı aktarıldı.

ABD'nin askeri varlığı Irak'ta bir süredir tartışma konusu oluyor. Bazı partiler ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını istiyor. Iraklı 55 milletvekili de bu yönde karar alınması için Meclis Başkanlığı'na önerge vermişti.

- ABD'nin Irak'taki varlığı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin çağrısı üzerine Washington yönetimi yeniden Irak'a asker gönderdi.

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