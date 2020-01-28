Barzani'den, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırının "kötü sonuçlar" doğurabileceği uyarısı

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınayarak, tekrarlanması halinde ülke için kötü sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

IKBY Başkanlık sitesinden yayınlanan yazılı açıklamada Barzani, elçilik ve diplomatik misyonların korunmasının hükümetin sorumluluğunda olduğunu, uluslararası yasaların ihlal edilmesi ve diplomatların hedef haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Barzani, "Bu tür eylemler direkt olarak Irak'ın istikrar ve menfaatleri üzerinde tehlike oluşturuyor. Eylemlerin tekrarlanması veya devam etmesi halinde ülke için kötü sonuçları olacaktır." uyarısında bulundu.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine dün düzenlenen füzeli saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Başbakan Adil Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını yinelemişti.