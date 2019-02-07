ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY'nin Irak'ın yeni hükümetini desteklediğini belirtti.

Irak'a resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geldi. Conte, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından resmi törenle karşılandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Barzani ile Corte ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak'ın yeni hükümetine desteğini yineleyen Barzani, "IKBY, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin hükümetini destekliyor. (Bağdat-Erbil) Sorunların çözülmesini arzu ediyoruz." dedi.

Barzani, görüşmede DEAŞ ile mücadele ve IKBY'nin siyasi durumunun ele alındığını belirtti.

İtalya'nın uluslararası Koalisyon kapsamında Irak'taki faaliyetlerine dikkati çeken Barzani, "İtalya hem askeri eğitim hem de insani ve askeri destek konusunda Irak'a ve IKBY’ye katkı sağladı." diye konuştu.

İtalya Başbakanı Conte de Musul'un yeniden imarına değinerek, "Musul'un yeniden imarı için enerji ve ekonomi alanlarında 40 şirketimiz çalışıyor." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki tehdidine değinen Conte, örgütün herkes için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

İtalya, terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki koalisyonda yer alıyor. Irak'ta eğitim ve danışmanlık amacıyla yaklaşık 1500 İtalyan askeri bulunuyor.

