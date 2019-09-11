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Barzani'den "DEAŞ Irak'ta yeniden örgütleniyor" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Barzani'den "DEAŞ Irak'ta yeniden örgütleniyor" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın tamamen yok olmadığını ve yeniden örgütlenmeye başladığını söyledi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, Erbil'deki konutunda ABD'nin Bağdat Büyükelçi Yardımcısı Brian McFeeters ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Steven Fagin ile bir araya geldi.

ABD'li yetkililerle görüşmesinde Irak'ta DEAŞ'ın yeniden örgütlenmeye başladığına dikkati çeken Barzani, "Savaşacak gücü yok ancak tamamen yok olmadı ve yeniden örgütlenmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Barzani, DEAŞ'ın ortaya çıkmasına yol açan sorunların çözülemediğini belirterek, örgütün herkes üzerinde tehdit teşkil ettiğini kaydetti.

ABD'li yetkililer ve Barzani'nin Kerkük ve tartışmalı bölgelerin durumunu da görüştükleri aktarıldı.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul kenti başta olmak üzere ülke topraklarının üçte birinin, Aralık 2017'de tamamen geri alındığını duyurmuştu. Ancak, DEAŞ mensupları Irak'ın Enbar, Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerindeki kırsal bölgelerde güvenlik güçleri ile sivillere karşı saldırılarına devam ediyor.

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Barzani DEAŞ IKBY Başkanı ırak

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