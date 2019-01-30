HABER

Barzani'den DEAŞ tehdidi uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:46 | Son Güncelleme

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de hâlâ tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu

ERBİL (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın askeri açıdan zayıflatılmasına rağmen Irak ve Suriye'de tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Barzani, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ve beraberindeki heyetle Erbil'deki konutunda bir araya geldi.

Görüşmede Barzani ve Berlliard, bölgenin siyasi durumu, Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler ve IKBY'deki siyasi gelişmeleri ele aldı.

Terörün bölgenin güvenliği ve istikrarına kastettiğini belirten Barzani, DEAŞ'ın askeri gücünün kırıldığını ancak Irak ve Suriye'de tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Berlliard ise Avrupa Birliği'nin IKBY'ye reform, idare ve ekonomi gibi alanlarda danışmanlık desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de pazar günü düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ'ın Irak'ın farklı bölgelerinde yeniden ortaya çıkma tehlikesine ilişkin uyarıda bulunmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te başta Musul olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirdi. Irak güçleri, yaklaşık üç yıl aradan sonra Temmuz 2017'de Musul'u DEAŞ'tan geri alabildi.

Irak'ın DEAŞ'a karşı zafer ilan etmesinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen örgüt özellikle Musul'un batı bölgesiyle Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal kesimlerinde zaman zaman saldırılarına devam ediyor.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
GÜNCELLEME - Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonuGÜNCELLEME - Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonu
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadıDoktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.