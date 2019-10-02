HABER

Barzani'den "Kerkük petrolünü Bağdat'la beraber ihraç edeceğiz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani: "Bütçenin bir kısmı yeniden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gönderiliyor. Kerkük petrolünü de beraber ihraç edeceğiz"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, merkezi hükümetin Erbil yönetimine bütçenin bir kısmını gönderdiğini belirterek, "Kerkük petrolünü de beraber ihraç edeceğiz." dedi.

Erbil'de düzenlenen bir konferansta konuşan Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkiler ve mevcut sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasındaki sorunların çözümüne yönelik devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Barzani, şunları söyledi:

"Bütçenin bir kısmı yeniden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gönderiliyor. Kerkük petrolünü de beraber ihraç edeceğiz. Ticaret politikasını birlikte uygulayacağız. Bu müzakerelerde taraflar istedikleri her şeyi elde edemeyebilir ancak biz bir anlaşma sağlanmasını istiyoruz."

Barzani, Bağdat-Erbil hattındaki istikrarın bölgedeki istikrar için tamamlayıcı unsur olduğunu dile getirdi.

Bir ülkede siyasi, ekonomik, toplumsal ve dini olarak istikrar yoksa o ülkede istikrardan söz edilemeyeceğini ifade eden Barzani, IKBY'nin bütçesi ve memur maaşlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Anayasal hakların uygulanması konusunda bir güvence istiyoruz. Bildiğiniz gibi Kerkük meselesine, Bağdat ile özel önem veriyoruz. Sonuç olarak tartışmalı bölgeler meselesi Anayasa'nın 140. maddesine göre çözülmeli. Çünkü buralar sorunlu bölgeler. Hiçbir taraf bu bölgeleri tek başına yönetmemeli. Bu bölgelerin siyasi idaresini ve güvenliğini ortak yönetmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ile de çalışıyoruz."

Barzani son olarak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile iyi ilişkilere sahip olduklarını yineleyerek, iki taraf arasındaki iş birliğinin daha da ilerlemesi temennisinde bulundu.

- Tartışmalı bölgeler

Irak'ta 2005 yılındaki Anayasa'nın 140. maddesine göre, başta Kerkük olmak üzere Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bir bölümü, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında tartışmalı bölgeler olarak kabul ediliyor.

Söz konusu madde, bölgelerin hangi tarafa ilhak edileceğinin belirlenmesi için referanduma gidilmesini öngörüyor ancak referandum şu anda kadar Irak'ın içinde bulunduğu güvenlik durumu nedeniyle gerçekleşemedi.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 50’ye yükseldiHDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 50’ye yükseldi
GEKA, beyaz cennet Pamukkale’nin termal tesislerini Rusya’da tanıtacakGEKA, beyaz cennet Pamukkale’nin termal tesislerini Rusya’da tanıtacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat-Erbil Kerkük petrolü Mesrur Barzani

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi, her şey ortaya çıktı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi!

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.