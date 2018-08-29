ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Kürt siyasi partilere, Bağdat’ta devam eden hükümet kurma görüşmelerine birlikte katılma çağrısında bulundu.
Barzani, IKBY'de yer alan Erbil kentinde, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Salahaddin Bahaddin ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Barzani, IKBY'deki siyasi partilere, kurulacak yeni koalisyon hükümeti görüşmelerine birlikte katılma çağrısında bulundu.
Barzani, "Kazanımlarımız için IKBY'deki siyasi partilerin Bağdat'ta ortak bir anlayış sergilemesi gerekir. Tüm taraflarla oturarak IKBY ve halkının çıkarları için beraber çalışmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kürt partilerin tek ve ortak bir heyetle görüşmelere katılmalarını istediklerini, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) tek bir heyet şeklinde yakın bir zamanda Bağdat'ta görüşmeler gerçekleştireceğini söyleyen Barzani, "Bugün beraber Bağdat'a gitmesek bile ortak bir anlayışımız olsun ve beraber çalışalım." dedi.
Barzani, 30 Eylül’de yapılması planlanan IKBY milletvekili seçimlerinin erteleneceği yönündeki iddialara ilişkin de "Kimse resmi olarak seçimlerin ertelenmesi talebinde bulunmadı." diye konuştu.
Salahaddin Bahaddin de Kürtlerin Bağdat'taki görüşmelere kaç heyetle gittiğinin önemli olmadığı görüşünü belirterek şunları kaydetti:
"Önemli olan orada tek anlayışımızın olmasıdır. Görüşmede (Barzani ile) projelerimizin birleştirilmesini tartıştık. Eğer bir sonuca varırsak tek veya iki heyetle katılmamız konusunu zamanı gelince konuşuruz."
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