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Barzani'den "Sincar vilayet olsun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Musul'a bağlı Sincar ilçesinin vilayete dönüştürülmesini önerdi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, çoğunlukla Ezidilerin yaşadığı Musul'a bağlı Sincar ilçesinin vilayete dönüştürülmesi çağrısı yaptı.

Almanya'da geçen hafta hayatını kaybeden Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg'in cenazesi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Törene IKBY Başbakanı Barzani'nin yanı sıra çok sayıda yetkili, yabancı misyon temsilcileri ve Ezidi toplumunun önde gelen isimleri katıldı.

Barzani, burada yaptığı konuşmada, Musul'a bağlı Sincar ilçesinin ayrı bir vilayete dönüştürülmesi çağrısında bulundu ve bu konuda Bağdat ile çalışma içinde olduklarını söyledi.

Sincar'ın yeniden imarına da değinen Barzani, "Şengal'ın (Sincar) imarı için Başbakan Adil Abdulmehdi ve uluslararası toplumla çalışıyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'da Ezilere yönelik saldırılarını hatırlatan Barzani, "Ezidi dramını unutmayacağız. Saldırılarda 3 bin 342 Ezidi kurtarıldı ancak halen 3 bin 75 kişi kayıp." diye konuştu.

Neçirvan Barzani, DEAŞ tarafından kaçırılan Ezidilerin bulunması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg, 28 Ocak'ta Almanya'nın Hannover kentinde tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mir Tahsin Beg'in cenazesi yarın Duhok'un Şeyhan ilçesinde dini törenle toprağa verilecek.

- Ezidiler kimdir?

Dünyada yaklaşık 800 bin nüfusa sahip dini bir topluluk olan Ezidiler, çoğunluğu Irak'ın Musul kenti başta olmak üzere Suriye, Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014’te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden sonra Ezidiler, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine göç etti.

Ezidilikte; Yahudi, Hristiyanlık ve İslam'da yoldan çıktığı ve kötülüğün simgesi olduğuna inanılan İblis adlı meleğin kutsal ve iyi bir melek olduğuna inanılıyor.

Ezidiler, "Tanrı tarafından seçilmiş" bir halk olduklarına inanıyor ve birçoğu Şeyh Adi'nin vahiy aldığını kabul ediyor. Melek Tavus’u ise "şeytan" olarak değil, Azda'nın (Allah'ın) doğruyu yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçi olarak görüyorlar. Bu yüzden "şeytan" adını hiç kullanmıyorlar. Kendilerinin, "şeytana tapanlar" olarak anılmasını da reddediyorlar. Onlar için Melek Tavus, (ateşten olma şeytan) yedi meleğin en yücesi.

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