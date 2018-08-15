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Barzani'den yeni Irak hükümeti için "prensip" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, ABD'li Büyükelçi Douglas Silliman'la görüşmesinde Bağdat'ta kurulacak yeni hükümetin bazı temel prensiplere uyması çağrısı yaptı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman'ı Erbil'deki konutunda kabul etti.

Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ikilinin Bağdat'ta kurulacak yeni hükümetle ilgili çalışmalar, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Barzani görüşmede Bağdat'taki koalisyon hükümeti kurma çalışmalarına değinerek, yeni kabine programının IKBY için önem arz ettiğini söyledi.

Siyasi tarafların yeni hükümette, yönetimde ortaklık, yasamada ittifak ve kamuda denge gibi üç temel prensibe uyması çağrısını yapan Barzani, “Bu prensiplerin dikkate alınması, sorunların çözümüne vesile olacak." dedi.

Silliman da Barzani'ye ABD'nin terör örgütü DEAŞ, iç göçmelere yardım ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin stratejisini aktardı.

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ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman IKBY Mesut Barzani

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