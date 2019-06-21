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Barzani’nin partisinden Merkel’e cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını desteklemediği açıklamasının ardından Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’nden Beyar Tarık, Irak’ta siyasi unsurların anayasaya uymadığını ve bunun bütünlüğü imkansız hale getirdiğini söyledi.Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını desteklemediğini açıklamıştı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını desteklemediği açıklamasının ardından Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’nden Beyar Tarık, Irak’ta siyasi unsurların anayasaya uymadığını ve bunun bütünlüğü imkansız hale getirdiğini söyledi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını desteklemediğini açıklamıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) Merkel’e cevap geldi. Irak Meclisi’ndeki KDP Milletvekili Beyar Tarık yaptığı açıklamada, Iraklı siyasi unsurların anayasaya uymasının toprak bütünlüğünü güçlendirdiğini söyleyerek, uyum bulunmadığında ülkenin birliğini olumsuz şekilde etkileyeceğini savundu.
Geçtiğimiz dönemlerde, anayasanın maddelerine uyulmadığı ve ihmal edildiğini söyleyen KDP’li Tarık, bu sebeple Kürtlerin bağımsız devlet kurmak için çalıştığını açıkladı. Merkel’in açıklamasının Irak iç işlerine müdahale niteliği taşımadığını belirten Tarık, “Bu konudaki görüşlerini ifade etmiştir ve bu da çok doğal bir şey” dedi.
Irak Meclisi Dış İlişikler Komisyonu üyesi de olan Tarık, “Sanırım Merkel’in açıklaması, Irak Anayasası çerçevesinde Kürtlerin ve diğer halkların hakkını tanıyan ve Irak’ı tek parça olarak gören uluslararası siyasetin kapsamında yapılmıştı” şeklinde konuştu.
Merkel dün yaptığı açıklamada Irak’ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasından yana olmadığını belirterek, Irak’ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulması gerektiğini söylemişti.

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