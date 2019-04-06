HABER

Barzani'nin Ürdün ziyaretinde "bayrak" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 22:09 | Son Güncelleme

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Ürdün'e ziyareti sırasında, Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının yanında Irak bayrağının bulunmaması tartışma yarattı

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Ürdün'e ziyareti sırasında, IKBY bayrağının yanında Irak bayrağının bulunmaması tartışmalara neden oldu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Barzani, Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı'na katılmak için dün gittiği Ürdün'de, Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve Yüksek Siyasi Müsteşarı Faysal Bin Hüseyin tarafından karşılanmıştı.

Görüşmede, Ürdün bayrağının yanında Irak bayrağına değil, sadece IKBY bayrağına yer verilmesi Irak'ta tartışma yarattı.

Iraklı siyasi analist Haydar Salman, sosyal medya hesabından Barzani ve Hüseyin'in fotoğrafını, "Her zamanki gibi Irak bayrağı olmadan..." ifadesiyle paylaştı.

Iraklı araştırmacı ve sivil aktivist Mustafa Sadun da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak hükümeti, Irak bayrağı olmadan sadece IKBY bayrağının bulunmasından dolayı Ürdün hükümetini protesto etmeli." ifadesine yer verdi.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Meclis'teki Sadikun Grubu Başkanı Hasan Salim ise yazılı açıklamasında, yaşananlardan dolayı Ürdün hükümetinin Irak'tan özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Aliye Nusayif, Barzani ve Bin Hüseyin görüşmesinde Irak bayrağına yer verilmemesine tepki göstererek, yazılı açıklamasında, bunun "diplomatik örflere aykırı bir davranış" olduğunu belirtti.

- Ürdün "protokol hatası" dedi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat ise, yaşanan tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaparak, görüşmede Irak bayrağının bulunmamasının "protokol hatası" olduğunu, Irak'ın birlik ve bütünlüğünü desteklediklerini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf da, Ürdün tarafından yapılan "protokol hatası" açıklamasını hatırlatarak, Ürdün ile güçlü dostluk ilişkilerine bağlı olduklarını kaydetti.

Sahhaf, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safdi'nin de yaşanan bayrak meselesinden dolayı Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim'i telefonla aradığını aktardı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 14 Ocak'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelmişti. Kral gelmeden Bağdat sokaklarında asılan bazı reklam panolarında, Irak bayrağının yanında bir süre yanlışlıkla Filistin bayrağına yer verilmişti. Irak yönetimi bundan dolayı Ürdün'den özür dilemişti.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar varŞişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat IKBY ırak

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Kırklareli'de yeniden oy sayımı bitti! Kazanan belli oldu!

Kırklareli'de yeniden oy sayımı bitti! Kazanan belli oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

Aile içinde 'cinayet bilmecesi!' Film gibi olay

Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!

Sınava kurşun kalem yerine tabanca kurşunuyla geldi

Sınava kurşun kalem yerine öyle bir şeyle geldi ki! Görenler şoke oldu

6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.