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Baş ağrılarının başlıca sebebi susuzluk

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

İçilen su miktarının azalmasına bağlı olarak bazı baş ağrılarında atak sıklığının artacağını belirten Nöroloji uzmanı Dr.

Baş ağrılarının başlıca sebebi susuzluk

İçilen su miktarının azalmasına bağlı olarak bazı baş ağrılarında atak sıklığının artacağını belirten Nöroloji uzmanı Dr. Damla Özyurtlu, gereğinden fazla ağrı kesici kullanılmasının ise ağrı kesici ilaçlara karşı duyarsızlık meydana getirdiğini söyledi.
Her türlü stresör faktörün baş ağrılarımızı arttırabileceğini belirten Özel Doruk Setbaşı Tıp Merkezi Nöroloji uzmanı Dr. Damla Özyurtlu, sıcak, uykusuzluk ve açlık gibi durumların strese sebep olabileceğini ve buna bağlı olarak da baş ağrılarının sıklık ve şiddetinin artabileceğine dikkat çekti. Yaz aylarında baş ağrısı atak sıklığının artmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi içilen su miktarının azalması olduğunu belirten Özyurtlu, "Bunun haricinde açlık, aşırı yemek yeme, az veya çok uyumak da baş ağrısı yapabilmektedir. Su içmemekten kaynaklanan baş ağrılarının giderilmesi için suyun hızlı olarak tüketilmemesi gerekiyor. Bu su zehirlenmesine de sebep olabilir. Saat başı 1-2 bardak yeterli olacaktır. Elbette ki su içer içmez baş ağrısı ortadan kalkmayacaktır. Ancak su tüketimini arttırmamız böbreklerimizin daha çok çalışmasına sebep olacak ve böylelikle zararlı metobolitlerin vücudumuzdan uzaklaşmasını sağlayacaktır” dedi.
Baş ağrılarına kadınların daha fazla maruz kaldığını ifade eden Dr. Özyurtlu, “Genelde baş ağrıları ergenlik döneminde başlayıp, menopoz ile birlikte bitmektedir ancak bazen menopozdan sonra da ısrarcı seyreden baş ağrıları olmaktadır. İleri yaşta en sık görülen baş ağrısı gerilim baş ağrısıdır. Eğer baş ağrısı yakınması 60 yaşından sonra başlıyorsa, beyinden kaynaklanan bir problemin olup olmadığı görüntüleme tetkiklerine başvurarak araştırılmalıdır. Burada önemli olan beyindeki kitle ve enfeksiyona bağlı olarak gelişen baş ağrılarını migren ve gerilim baş ağrılarından ayırmaktır" diye konuştu.
Tedaviye karar verirken önemli olan atak sıklığının değerlendirilmesi olduğunu belirten Özyurtlu, "Baş ağrıları tedavisinde ilaç seçimini hastanın kişilik yapısına, uyku düzenine ve çalışma şartlarına göre planlanmaktadır. Başarılı bir tedaviyle 3 ay içerisinde baş ağrıları büyük oranda azalır ve tedavi genelde 6 ay veya 1 yıl arasında sınırlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Baş ağrılarının başlıca sebebi susuzluk

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