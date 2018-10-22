Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

Genç kızın Yıllardır süre gelen tüm şikayetlerinin ardında yatan sebebin beyincik sarkması olarak bilinen chiari malformasyonu hastalığının olduğu anlaşılınca hemen ameliyata alındı. Beyninin arkasının alt kısmının omuriliğie kaymasına neden olan bu hastalığın tedavisinde biraz daha geç kalınsaydı Jodie'nin felç kalmasına dahi sebep olacaktı.

1 / 5 24 yaşındaki Jodie Baitson-Horrocks yıllardır baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle yaşıyordu.Hekimi bu sıkıntıların migrenden kaynaklandığını düşünmüştü. Dolayısıyla rahatlamasını sağlayacak birkaç ilaç vermişti. Ama genç kadının şikayetleri daha da artmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda bütün şikayetlerinin beyincik sarkması olarak bilinen Chiari malformasyonu hastalığından kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu hastalık genç kadının beyninin arkasının alt kısmının, omuriliğe kaymasına neden oldu.

2 / 5 Yıllardır sıkıntı yaşayan Jodie ameliyat oldu. Hastanedeki doktorlar Jodie'nin beynindeki baskıyı rahatlatmak için kafa tasının o kısmını aldılar. Genç kadın eğer tedavi olmasaydı, felç gibi ciddi sıkıntıları yaşaması da an meselesiydi. Aslında Jodie doğduğundan bu yana bu hastalığa sahipti. Ama belli bir yaşa gelene dek belirtiler başlamamıştı. 20'li yaşlarına kadar teşhis konulamadı.

3 / 5 Dolayısıyla bir süre sonra sürekli etkisini sürdüren baş ağrısı ve baş dönmesi başladı. Kendisini iki yıldır sarhoş gibi hissettiğini belirtti. Jodie'nin annesi Paula Horrocks da kızının neler hissettiğini ve yaşadığını anlattı. "Jodie doğuştan hastaydı ama bunca zamandır kadar teşhis konulmamıştı. Geçtiğimiz son iki yılda sürekli baş ağrısı vardı. Sarhoş gibi başı dönüyordu. Eğer ameliyat olmasaydı felç olabilirdi. Onun için çok zor oldu. Hepimiz stres dolu zamanlar yaşadık. Ama o gerçek bir savaşçı ve hepimiz onunla gurur duyuyoruz."

4 / 5 Jodie'nin şu an gece gündüz bakıma ihtiyacı var. Tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri kullanıyor. Tabii bütün bunlar tamamen iyileşene dek devam edecek.