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Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Yıllardır baş dönmesi ve baş ağrısı yaşayan 24 yaşındaki Jodie Baitson-Horrocks, migreni olduğunu sanarken büyük şok yaşadı. Son konulan teşhise göre genç kızın beyinciği sarkmıştı. Giderek artan şikayetleri üzerine başka doktora yönlendirilmesiyle ortaya çıkan hastalık genç kızın ailesini şaşkına çevirdi. Çünkü yapılan araştırmalar sonucu Jodie doğduğundan beri farkında olmadan bu hastalıkla savaşıyordu.

Genç kızın Yıllardır süre gelen tüm şikayetlerinin ardında yatan sebebin beyincik sarkması olarak bilinen chiari malformasyonu hastalığının olduğu anlaşılınca hemen ameliyata alındı. Beyninin arkasının alt kısmının omuriliğie kaymasına neden olan bu hastalığın tedavisinde biraz daha geç kalınsaydı Jodie'nin felç kalmasına dahi sebep olacaktı.

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24 yaşındaki Jodie Baitson-Horrocks yıllardır baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle yaşıyordu.Hekimi bu sıkıntıların migrenden kaynaklandığını düşünmüştü. Dolayısıyla rahatlamasını sağlayacak birkaç ilaç vermişti. Ama genç kadının şikayetleri daha da artmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda bütün şikayetlerinin beyincik sarkması olarak bilinen Chiari malformasyonu hastalığından kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu hastalık genç kadının beyninin arkasının alt kısmının, omuriliğe kaymasına neden oldu.
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Yıllardır sıkıntı yaşayan Jodie ameliyat oldu. Hastanedeki doktorlar Jodie'nin beynindeki baskıyı rahatlatmak için kafa tasının o kısmını aldılar. Genç kadın eğer tedavi olmasaydı, felç gibi ciddi sıkıntıları yaşaması da an meselesiydi. Aslında Jodie doğduğundan bu yana bu hastalığa sahipti. Ama belli bir yaşa gelene dek belirtiler başlamamıştı. 20'li yaşlarına kadar teşhis konulamadı.
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Dolayısıyla bir süre sonra sürekli etkisini sürdüren baş ağrısı ve baş dönmesi başladı. Kendisini iki yıldır sarhoş gibi hissettiğini belirtti. Jodie'nin annesi Paula Horrocks da kızının neler hissettiğini ve yaşadığını anlattı. "Jodie doğuştan hastaydı ama bunca zamandır kadar teşhis konulmamıştı. Geçtiğimiz son iki yılda sürekli baş ağrısı vardı. Sarhoş gibi başı dönüyordu. Eğer ameliyat olmasaydı felç olabilirdi. Onun için çok zor oldu. Hepimiz stres dolu zamanlar yaşadık. Ama o gerçek bir savaşçı ve hepimiz onunla gurur duyuyoruz."
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Jodie'nin şu an gece gündüz bakıma ihtiyacı var. Tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri kullanıyor. Tabii bütün bunlar tamamen iyileşene dek devam edecek.
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Boyun ağrısı, kafatasının arka kısmında baş ağrısı, baş dönmesi ve denge sorunları, kas zayıflığı, kollarda karıncalanma ve uyuşukluk, bulanık görme, yutkunma güçlüğü, işitmede zorluk, sürekli hasta olmak veya hissetmek, uyuma zorluğu gibi sıkıntılar beyincik sarkmasının semptomları arasında yer alıyor. Tedavi ise hastalığın ne kadar ilerlediğine bağlı olarak değişiyor.
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Anahtar Kelimeler:
baş ağrısı beyincik

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