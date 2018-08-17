Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına çözüm üretmek mümkün mü? İşte baş ağrısını engellemenin yolları

Baş ağrısı ile ilgili konuşan uzmanlar alınacak bazı önlemlerle baş ağrısının engellenebileceğini söylüyor. İşte baş ağrısına neden olan davranışlar ve bunları önlemenin yolları...

Baş ağrısı nedenleri nedir? Baş ağrısı nasıl önlenir?

1 / 14 İyice bastıran sıcaklar, yoğun nemle birleşince dışarıda nefes almak bile zorlaşabiliyor. Bugünlerde nöroloji polikliniklerine gelen hastaların birçoğu aynı sorundan muzdarip: Baş ağrısı! Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, “Baş ağrısı en sık görülen ağrı şekillerinden biri. Özellikle de bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı” diyor.

2 / 14 Dr. Elvan Cevizci Akkılıç hava sıcaklığındaki artışın birçok yönden baş ağrılarını artırabildiğini belirtirken, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini anlattı, alınabilecek 8 etkili önlemi sıraladı.

3 / 14 SICAK HAVA Hava sıcaklığındaki artış birçok yönden baş ağrılarını artırabiliyor. Sıcak havalarda ‘vazodilatasyon’ denilen damar genişlemesi oluyor ve bu da ağrıya neden oluyor. Yine sıcaklık artışı tansiyon yükselmelerine neden olabilirken, buna bağlı olarak özellikle ense bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebiliyor.

4 / 14 YETERİNCE SU İÇMEMEK Eğer yeterli sıvı tüketmiyorsak terleme ile vücudumuz sıvı kaybettiğinden, sıvı eksikliğine bağlı baş ağrısı meydana gelebiliyor.

5 / 14 KALİTELİ UYUMAK Sıcaklıktaki ve nem oranındaki artış, pek çok kişide uykuya dalma güçlüğüne neden oluyor. Uyku bozukluğu bugünlerde sık yaşanırken, yeterli ve kaliteli olmayan uyku baş ağrısının en sık rastlanan nedenlerinden birini oluşturuyor.

6 / 14 YOĞUN NEM Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç “Yoğun nem vücudumuzda baş ağrısına yol açabilecek birçok sistemi etkileyebilir. Bu konuda günlük rutinimizde bazı noktalara dikkat ederek daha kaliteli bir yaşam elde edebiliriz” diyor.

7 / 14 BU ÖNLEMLERLE BAŞ AĞRISINI ENGELLEYİN! Güneş ışınlarının yoğun ve dik geldiği 11:00-15:00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın.

8 / 14 Dışarı çıkarken geniş şapka takın, açık renkli ve pamuk kıyafetler giyin, güneş gözlüğü takın.

9 / 14 Bol su ve ayran gibi içeceklerle sıvı eksikliğinin önüne geçin.

10 / 14 Çay ve kahve tüketimini gün içinde sınırlandırın.

11 / 14 Özellikle uykudan iki saat önce çay ve kahve tüketmeyin. Çünkü içerisinde bulunan tein ve kafein, uykuya dalma ve sürdürme güçlüğüne neden olabilir.

12 / 14 Alkol baş ağrısını tetikleyebileceğinden uzak durun.

13 / 14 Klimalara doğrudan maruz kalmayın, 24 derecenin altına ayarlamayın.