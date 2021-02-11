Baş ağrısı nedenleri arasında boyun da var! Migrenle karıştırmayın

Boyun kaynaklı Servikojenik baş ağrısı denilen problemin pandemi sürecinde daha çok arttığını dile getiren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bekdemir, “ Salgın ile birlikte hem yetişkinler hem de çocuklar için ekran başında geçirilen süre uzadı. Bu duruma kötü duruş gibi faktörlerde etkilenince boynumuzda bozukluklar oluşmaya başladı. Bu da aslında toplum tarafından pek bilinmese de baş ağrılarımızın nedeni bile olabilir” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okulların uzaktan eğitim ile devam etmesi, ev ofislerin çoğalması, hafta sonu kısıtlamaları gibi virüs bulaş riskinden dolayı alınan tedbirler gibi birçok etken evde geçirilen sürelerin uzamasına neden olurken bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bu problemlerin başında ise kas ve iskelet sistemi bağlı olarak omurga sorunları, bel ve boyun ağırıları geliyor.

MİGREN İLE KARIŞTIRILABİLİR

Yaşadığımız boyun rahatsızlıklarının baş ağrılarımızın da bir nedeni olabileceğini vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Halil İbrahim Bekdemir, “ Hepimizin zaman zaman başı ağrır fakat çoğumuz bu ağrının nedenini boynumuz olacağını düşünmeyiz. Hatta bazen bu durumu migren ağrıları ile karşılaştırılabiliriz. O yüzden bu ayrım için uzman hekime başvurmalıyız. Bu tarz sorunlar ile salgın döneminde daha çok karşılaştık. Çünkü, evde kaldıkça televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon gibi elektronik cihazların kullanımını arttırdık. Bu cihazları da uygun olmayan postürde kullandık. Buna bir de egzersiz eksikliği eklenince birçok sorun gibi boyun problemleri de kaçınılmaz oldu. Boyundan kaynaklı baş ağrılarının belirtilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarz durumlarda ağrınız, başınızın arkasından öne doğru yayılıyor gibi görünebilir, boynunuza veya kafatasının tabanına masaj yaptığınızda baş ağrınız hafifleyebilir. Başta ağrı aralıklı olarak başlayabilir, hastanın başının bir tarafına (tek taraflı) yayılabilir ve neredeyse sürekli hale gelebilir. Ayrıca ağrı, boyun hareketi veya belirli bir boyun pozisyonu (örneğin, bir bilgisayar monitörüne odaklanan gözler) ile şiddetlenebilir” ifadelerini kullandı.