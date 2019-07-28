Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölen Gülsüm, gelinlikle uğurlandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Gülsüm Kabayel (15), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kabayel, tabutuna örtülen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Keşan'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'nda yaşayan Gülsüm Kabayel, baş ağrısı şikayetiyle aile tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tıbbi müdahalesi yapılan ve bir süre müşahede altında tutulan Kabayel, taburcu edildi. Evine döndükten sonra kolunda ve bacağında morluklar oluşan Gülsüm Kabayel, tekrar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Kabayel, ambulansla Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan ve yoğun bakım servisinde tedavisi süren Gülsüm Kabayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından teslim alınan Kabayel'in cenazesi, Keşan'a getirildi. Gülsüm Kabayel'in tabutunun üzerine gelinlik konulurken, cenaze İki Minareli Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI



