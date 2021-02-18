Baş ağrısına ense sertliği eşlik ediyorsa dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Zeki Şekerci, "Beyinde oluşan anevrizma ve arteriovenöz malformasyonlara bağlı beyin kanaması gerçekleşir. Bu hastalıklara bağlı beyin kanamaları kafa travmalarından bağımsız bir şekilde meydana gelir. Beyin veya omurilikte anormal kan damarı kümesine arteriovenöz malformasyon (AVM) denir. Genelde AVM’ye ya da anevrizma dediğimiz baloncuğun kanamasına bağlı beyin kanaması oluşur" diye konuştu.

'ZAMAN KAYBETMEDEN MUTLAKA BİR SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURULMALI'

Bu rahatsızlığın, sokakta yürürken, ıkınırken, yemek yerken, stresli bir dönemde ya da dinlenme anında ani ve şiddetli baş ağrısıyla kendini gösterebileceğini ifade eden Prof. Dr. Şekerci, "Şiddetli ve ani baş ağrısına, bulantı, kusma, bazen bilinç kaybı eşlik edebilir. Bu tür kanamaların yüzde 50’ye yakını hayati tehlikenin eşlik ettiği, hemipleji, hemiparezi dediğimiz vücudun bir tarafını tutan kalıcı veya geçici güç kaybı ile sonuçlanabilir. Bu nedenle anevrizma veya AVM'ye bağlı oluşan kanalamalar vakit kaybedilmeden tedavi edilmeli. Ancak her baş ağrısı beyin kanamasının belirtisi değildir. Bunun kronik baş ağrılarından ayrımının yapılması gereksiz tetkik ve tedavi uygulanmaması açısından gereklidir. AVM veya anevrizmaya bağlı beyin kanamalarında ani şiddetli ve dayanılmaz baş ağrısına bulantı, kusma, ense sertliği eşlik edebilir. Bu tür şikayetleriniz varsa zaman kaybetmeden mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulmalı” uyarısında bulundu.