Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısı için ne yapılır?

"Baş ağrısına ne iyi gelir?" sorusunu soran pek çok kişi tıbbi ya da doğal tedavi yöntemleri için arayışa geçer. Her insanın hayatı boyunca en az bir kez yaşadığı baş ağrısı şikayeti çoğu zaman stres ya da kaygı bozukluğu gibi nedenlerle ortaya çıkar. Buna karşılık bazı baş ağrısı çeşitleri, altında çok daha ciddi sağlık sorunlarını barındırıyor olabilir. Bu nedenle baş ağrısının boyutuna, sıklığına ve bölgesine göre tespit yapıp gerekli hallerde bir hekime başvurmak gerekir. Baş ağrısı tipleri, baş ağrısı bölgeleri ve baş ağrısı nedenleri hakkında yeterince bilgi sahibi olan kişiler; evde uygulayacakları basit yöntemlerle de şikayetlerini giderebilirler. Baş ağrısı geçirme yöntemleri, baş ağrısı çeşidine ve kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Baş Ağrısı Tipleri Baş ağrısı çeşitleri ve bölgeleri, baş ağrısı için yapılması gerekenler konusunda önemli rol oynar. Baş ağrısı çeşitleri arasında gerilim tipi baş ağrısı, migren, küme baş ağrısı, tansiyona bağlı baş ağrısı, menstürel migren, trigeminal nevralji ve egzersiz baş ağrısı yer alır. Baş ağrısı çeşitleri ve sebepleri; sorunun tespiti ve tedavisi açısından önem taşır. Gerilim tipi baş ağrısı genellikle başın çevresinde sıkışma benzeri bir ağrı yaparken gerilim, yorgunluk ya da stres kaynaklı meydana gelebilir. Migren ise yaşayanların ağrının boyutunu anlatmakta dahi zorlandığı boyutlarda olabilir. Ağırlıklı olarak sesten ve ışıktan rahatsız olma gibi bir durum gösterirken kusma ya da bulantıyı da beraberinde getirebilir.

Kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları migren ataklarına ise menstürel migren adı verilir. Gözün hemen arkasında şiddetli bir ağrı hissedildiğinde küme baş ağrısı tipinden söz edilebilir. Günler süren ataklarla beraber gelen bu ağrı neticesinde gözde yaşarma ya da kızarma oluşabilir. Baş ağrısının ense kısmında yoğunlaştığı durumlarda ise tansiyonun yükseldiğinden şüphelenilebilir. Kimi baş ağrıları baş ve enseden farklı olarak yüz bölgesinde yoğunlaşır. Yüz kaslarının kasılması ve yüzde keskin ağrı şeklinde oluşan baş ağrıları; trigeminal nevraljiye örnek gösterilebilir. Bunların yanı sıra fazla efor harcandığı durumlarda ve yoğun egzersiz sonrasında da baş ağrıları meydana gelebilir ve bu da farklı bir kategoride değerlendirilir. Baş ağrısı bölgeleri ve sebepleri, kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Baş ağrısı bölgeleri doğru tespit edildiğinde buna uygun tedaviyi uygulamak da kolaylaşır. Baş ağrısı bazen başın tek bir noktasında ya da tümünde ortaya çıkabilir. Dolayısıyla baş ağrısı tiplerine ne kadar hakim olunursa baş ağrısına hızla müdahale etmek o kadar mümkün olur. Pek çok baş ağrısı tipi aile hekimleri tarafından başarıyla tedavi edilirken sekonder baş ağrısı için öncelikle altta yatan sebeplerin araştırılmasına ve böylece problem ciddi sonuçlara yol açmadan önce tedavinin yapılmasına ihtiyaç duyulur.

Gerilim Tipi Baş Ağrısı Belirtileri Gerilim tipi baş ağrısı ile ilgili olarak ağrının kaynağının stres olduğu fikri insanlar arasında hakimdir. Oysa gerilim tipi baş ağrısı şikayetinde stres, yalnızca tetikleyici bir faktördür. Bu tipteki baş ağrısında başın etrafını saran ve basınç yaratan bir ağrı hissedilir. En sık karşılaşılan ve stres, kaygı bozukluğu ve sinir gibi durumlarda, genellikle öğleden sonra ortaya çıktığı düşünülen gerilim tipi baş ağrısının nedeni; henüz net bir şekilde ortaya konulamamıştır. Gerilim tipi baş ağrısı ile başa çıkabilmek adına sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek, sağlıklı yaşam rutinleri oluşturmak, yalnızca gereken durumlarda ilaca başvurmak ve ilaçsız baş ağrısı tedavisi sağlayacak yöntemlere yönelmek önemli olur. Baş ağrısı belirtileri olarak başta doluluk hissi, şakaklarda ve alında basınç, kafa derisi, omuz ve boyun kaslarında hassasiyet görülebilir. Baş Ağrısı Neden Olur? Baş ağrısının, eşlik eden bulgular ve farklı belirtilerle beraber değerlendirilmesi önemlidir. Baş ağrısına ışığa ve sese karşı hassaslaşma, bulantı ve kusma benzeri belirtiler eşlik edebilir. Pek çok baş ağrısı ciddi bir hastalık neticesinde meydana gelmese de kimi durumlarda acil müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Bazı hastalıklarda baş ağrısı belirtisi, hastalığın tespiti ve tedavisinde önemli bir yere sahip olabilir. Bu gibi durumlar için bir nöroloji uzmanına görünmekte fayda olur. “Baş ağrısı dişe vurur mu?” sorusuna yanıt olarak bazı baş ağrısı şikayetlerinin altında diş çürüğü gibi nedenler saklı olduğundan bahsedilebilir.

Kimi vitamin eksikliklerinin vücutta hiç tahmin edilemeyecek noktalarda sorunlara yol açtığı bilinir. Bu nedenle baş ve boyun ağrısı şikayeti yaşayanlar “B 12 eksikliği baş ağrısı yapar mı?” sorusunu zaman zaman sorar. Vücuttaki B 12 vitamini eksikliği nedeniyle baş ağrısı şikayetleri görülebilir. Baş ağrısı için B 12 vitamini almadan önce bir hekime danışmakta yarar vardır. İnsan sağlığı için önemi büyük olan bir diğer vitamin ise D vitaminidir. Bu nedenle “D vitamini eksikliği baş ağrısı yapar mı?” sorusu da sıkça sorulur. Kan tahlili ile ölçülebilen D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında sıklıkla beliren baş ağrısı şikayeti de yer alır. “Baş ağrısı nedenleri nelerdir?” sorusuna yanıt ararken öncelikle baş ağrısının tipini tespit etmek gerekir. Primer tipi baş ağrıları; genellikle genetik yatkınlığa bağlı olarak çevresel etkenler dolayısıyla ortaya çıkan kimyasal maddeler ve damarlardaki genişleme sebebiyle baş gösterir. Sekonder tip baş ağrıları ise enfeksiyon, damar tıkanıklığı, tümör ya da hipertansiyon benzeri nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunların yanı sıra kadınların adet dönemlerinde de baş ağrısı şikayetleri oluşabilir. Aynı zamanda stres; baş ağrısının nedenleri arasında en temel tetikleyici unsur olarak bulunur.

Baştaki ağrı bazen yüksek ateş belirtisi ile beraber görülebilir. Bu durumda ilk olarak “Baş ağrısı ateş yapar mı?” sorusu akıllara gelse de genellikle yüksek ateşin baş ağrısına neden olduğundan bahsedilebilir. Özellikle pandemi döneminde “Baş ağrısı Covid belirtisi mi?” sorusunu sorarken eşlik eden belirtileri de göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin; bağ ağrısı ile beraber yüksek ateş ve kuru öksürük şikayeti varsa ve bunlar birkaç gündür devam ediyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. “Baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi?” sorusunu sorarken bir uzman görüşü almadan paniğe kapılmak doğru olmaz. Çünkü yaşanılan stres, hem baş ağrısını hem de varsa Covid-19 hastalığını olumsuz anlamda etkileyebilir. Baş Ağrısına Ne İyi Gelir? “Baş ağrısı nasıl geçer?” sorusu şiddetli baş ağrısı çeken insanların dikkatle cevap aradığı soruların başında gelir. Çok şiddetli baş ağrısı yaşandığı zaman ve başka şikayetlerin de baş ağrısına eşlik ettiği durumlarda vakit kaybetmeden bir hekime görünmek gerekir. Buna karşılık şiddetli baş ağrıları zaman zaman ve stres benzeri faktörlere bağlı olarak ortaya çıkıyorsa evde uygulanacak bazı yöntemlerle baş ağrısını gidermek mümkün olur.

Baş ağrısına iyi gelen ağrı kesici olarak kullanılabilecek çok sayıda alternatif bulunur. Baş ağrısı için ağrı kesici alınacağı zaman mutlaka bir uzman hekim kontrolünde ve hekimin önerisiyle ilaç kullanmak gerekir. Genellikle basit ağrı kesicilerin yanı sıra steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç, triptan ya da ergotaminli ilaç kullanılabilir. Masum görünen ağrı kesici ilaçların da böbrek gibi farklı organlarda yan etkiye neden olabilme riski bulunduğu için doktor kontrolünde almaya özen göstermek önemlidir.

Baş Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler Bazı gıdalar baş ağrısına iyi gelirken bazı gıdalar da baş ağrısına neden olabilir. Her insan vücudunun gıdalara karşı reaksiyonu farklı olabileceği için bütün gıdaları yeterli miktarda tüketmek ve alerji benzeri durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Özellikle nitrat içeren, işlenmiş yiyecekler baş ağrısına sebebiyet verebilir. Örneğin; sık baş ağrısı şikayeti ile karşılaşıldığında bir süre işlenmiş et ve çikolatadan uzak durulabilir. Baş ağrısı açlık nedeniyle de ortaya çıkabilir. Hipoglisemi ve devamında gelen baş ağrısı önlemek için beyaz unlu gıdalardan, beyaz pirinçten, şekerli tatlılardan, nişastalı besinlerden ve yoğun tatlı meyvelerden uzak durmak gerekebilir. Bunların yerine hipoglisemi ihtimalini engellemek için yeşil yapraksız sebzeler, kuru baklagiller ve un haline getirilmemiş kepeksiz tahıllar tüketilebilir. Aynı zamanda yeterli miktarda balık, karpuz ve ıspanak tüketimi baş ağrısını gidermede etkili olabilir. Baş Ağrısına İyi Gelen Bitkiler Çok eski çağlardan beri baş ağrısına iyi gelen çay ve bitkilerin bulunduğu bilinir. Dolayısıyla baş ağrısı için doğal yöntemler arayanlar, bu bitkilere ve çaylara yönelebilir. “Baş ağrısı evde nasıl geçer?” sorusuna cevap olarak bazı bitkilerin kaynatılarak çay olarak tüketilmesi uzmanların da önerdiği etkili çözümler arasında gösterilir. Baş ağrısı için bitki çayı olarak ada çayı, yeşil çay, zencefil çayı ve papatya çayı tercih edilebilir. Baş ağrısı için bitkisel çözüm ararken bu bitkilere karşı vücutta alerjik bir durum olmadığından da emin olmak gerekir. Aynı zamanda bitkileri karıştırmak ya da fazla bekledikten sonra tüketmek fayda yerine zarar getirebilir. Baş ağrısına doğal çözüm önerileri denerken uzmanların tavsiye etmediği yöntemlere başvurmamakta fayda vardır.