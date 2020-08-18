Baş ağrısından kurtulmak mümkün! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Günlük hayatta karşılaştığımız en yaygın ağrı, baş ağrılarıdır. Gerek iş hayatımızın yoğunluğundan gerekse de eğitim hayatımızdaki baskılardan kaynaklanan stres, gerginlik, yorgunluk gibi etmenler baş ağrılarına sebep olur. Bu gibi sebeplerden kaynaklı bağ ağrıları genellikle rahatsız edici olanlardır ama hayat kalitemizi düşürür. Öte yandan, migren gibi dayanılmaz sancıları olan baş ağrıları ile baş etmek ise daha zordur. Özellikle evde kaldığımız bu günlerde doktora gitmeden ya da ilaç kullanmadan baş ağrılarınızı hafifletecek bu doğal yöntemleri bilmeniz hayatınızı kolaylaştıracak.
1. BOL SU İÇMEK
Sadece baş ağrıları için değil, aynı zamanda vücudun düzgün çalışması için her gün düzenli su içmek çok büyük önem arz ediyor. Susuz kalmak baş ağrılarının temel sebeplerinden birini oluşturuyor. Yapılan bir araştırmaya göre, düzenli su alımı 30 dakika ile 3 saat arasında baş ağrılarının son bulmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle gün içinde susuz kalmamak için yanınızda her zaman bir şişe su bulundurun ve sulu meyveler tüketmeye gayret edin.
2. ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil doğal bir baş ağrısı gidericidir. Beyindeki kan damarlarını rahatlatıcı etkisi olan zencefilin aynı zamanda mide bulantısı ve hazım problemlerine de iyi geldiği bilinir. Zencefili dilimleyip kaynamış suyun içine atıp çay olarak tüketebilirsiniz.
3. UYKU
Uykusuzluk birçok sağlık sorununa neden olduğu gibi, baş ağrılarının da en temel sebeplerinden biridir. Çeşitli araştırmalar, altı saatten az uyuyan insanların daha sık baş ağrısı şikayeti taşıdığını ifade ediyor. Bu nedenle uyku düzenine dikkat etmek baş ağrısının da sebeplerini ortadan kaldırabiliyor. Yetişkin bireylerin günde ortalama 7-9 saat arası uyuması öneriliyor.
4. ÇEŞİTLİ DOĞAL YAĞLAR
Doğal yağların çok çeşitli faydalarının olduğu biliniyor. Belirli bitkilerin içeriğinden doğal yollarla üretilen bu yağlar, aynı zamanda hoş aromatik kokular da yayıyor. Nane ve lavanta yağları bunlar arasından baş ağrıları için en bilinenler. Az miktarda nane yağını şakaklarınıza sürmeniz gerginlik ve stres kaynaklı baş ağrılarının giderilmesine yardımcı olacaktır. Daha keskin bir kokusu olan lavanta yağı ise, koklandığı zaman migren ağrılarına derman olabilir.
5. MAGNEZYUM TÜKETİMİ
Yapılan bir araştırmaya göre, migreni olan ya da sık sık baş ağrısı şikayetinde bulunan insanlarda magnezyum seviyesinin düşük olduğu tespit edildi. Bu nedenle yeme-içme alışkanlıklarınıza içeriğinde magnezyum bulunan avokado, bitter çikolata, fındık, bakliyat ürünleri, muz gibi ürünleri eklemeniz vücudunuzdaki magnezyum seviyesini arttıracaktır. Magnezyumun aynı zamanda kan şekerini düzenleyici etkisi de bulunur.
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