Baş ağrısından kurtulmak mümkün! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Günlük hayatta karşılaştığımız en yaygın ağrı, baş ağrılarıdır. Gerek iş hayatımızın yoğunluğundan gerekse de eğitim hayatımızdaki baskılardan kaynaklanan stres, gerginlik, yorgunluk gibi etmenler baş ağrılarına sebep olur. Bu gibi sebeplerden kaynaklı bağ ağrıları genellikle rahatsız edici olanlardır ama hayat kalitemizi düşürür. Öte yandan, migren gibi dayanılmaz sancıları olan baş ağrıları ile baş etmek ise daha zordur. Özellikle evde kaldığımız bu günlerde doktora gitmeden ya da ilaç kullanmadan baş ağrılarınızı hafifletecek bu doğal yöntemleri bilmeniz hayatınızı kolaylaştıracak.

1. BOL SU İÇMEK

Sadece baş ağrıları için değil, aynı zamanda vücudun düzgün çalışması için her gün düzenli su içmek çok büyük önem arz ediyor. Susuz kalmak baş ağrılarının temel sebeplerinden birini oluşturuyor. Yapılan bir araştırmaya göre, düzenli su alımı 30 dakika ile 3 saat arasında baş ağrılarının son bulmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle gün içinde susuz kalmamak için yanınızda her zaman bir şişe su bulundurun ve sulu meyveler tüketmeye gayret edin.