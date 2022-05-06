Baş aşağı sarkacak, içinde yok yok! "Uçan gökdelen" herkesi hayrete düşürdü: Dünyada bir ilk...

Bir mimarlık firması, dünyanın 50 bin kilometre yukarısındaki asteroitten baş aşağı sarkan bir gökdelen inşa etmek istiyor. Şimdiye kadarki en yüksek bina olacak bu yapıyı inşa etme planları insanları şaşkınlığa uğratmış durumda. Bazılarının söylediği tek şey ise şu; "Bu yapılamaz..."

DÜNYANIN İLK UÇAK GÖKDELENİNDE YOK YOK!

Daily Mirror'ın haberine göre; Clouds Architecture Office tarafından geliştirilen Analemma Tower'da lüks daireler, ofisler, bahçeler ve mağazalar yer alacak. Bu binayı gerçeğe dönüştürmek için inşaatında mevcut en son teknolojilerden bazıları kullanılacak. Sinemaların, gökyüzü bahçelerinin, panoramik pencerelerin, jakuzilerin ve daha fazlasının gökdelende olması planlanıyor.

Bina, atmosferik basınç ve sıcaklıktaki değişiklikler nedeniyle farklı boyut ve şekillerde pencerelere sahip olacak. Bunlara dairesel lombozlar ve panoramik pencereler de dahil. Tabii böyle uzun bir binayı gezmek için binanın içinde insanları farklı katlara çıkartacak son derece uzun bir asansör de yer alacak.

BİNAYA ULAŞMAK İÇİN HELİKOPTER

Dünyanın çevresini her gün dolaşacak ve New York ve Dubai gibi dünyanın belli başlı şehirlerinde mola verecek olan binaya ulaşmak için insanların özel helikopterler ve paraşüt kullanması gerekecek.

Fikrin arkasındaki mimarlar, "Analemma Tower, dünyanın şimdiye kadarki en yüksek binası için bir öneri. Gezegensel tasarım düşüncesinin gücünden, aşırı yükseklik, inzivaya çekilme ve sürekli hareketlilik arzusundan yararlanıyor." diyor.

Mimarlara göre bina, onu dev bir asteroide asmak için Universal Orbital Support System (Evrensel Yörünge Destek Sistemi) adı verilen bir sistem kullanacak.

Bu proje, NASA'nın derin uzaydan bir asteroit yakalamasını ve onu Dünya'nın yörüngesine taşımasını gerektirecek. Bu da şimdilik pek olası görünmeyen bir fikir olarak göze çarpıyor.



