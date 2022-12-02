Baş başa akşam yemeğinde teklif etti! Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a: "Parayı sen yönet"

Kılıçdaroğlu yurt dışı ziyaretleri kapsamında ekonomi kadrosunu kurdu, alanında uzman birçok isme danıştı. Bu kadro arasında dünyaca ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Hacer Foggo ve Angela Merkel'in sağ kolu Jeremy Rifkin de yer alıyor. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün bu isimler hakkında "Hepsi mükemmel tercihler" demişti. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a "ekonomi yönetimini" teklif etti.

OTELDE BAŞ BAŞA YEMEK

Kılıçdaroğlu, cumartesi günkü program için İstanbul'a bu hafta geldi. Dün akşam ise, Medya Koridoru'ndan Canan Kaya'nın aktardığına göre; Özgür Demirtaş ile Harbiye'deki Hilton Oteli'nde baş başa yemek yedi.

Görüşme saatler sürdü; masaya ekonomi, seçim stratejileri ve adaylık tartışmalar gibi birçok önemli başlık yatırıldı.

'YATIRIM ÇEKME' DESTEĞİ VE 'PARA YÖNETİMİ' TEKLİFİ

Kaya, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a "para yönetimini devretme" teklifinde bulunduğunu, ayrıca Türkiye'ye yatırım çekme konusunda destek istediğini aktardı.

Öte yandan görüşmelerin bu kapsamda devam edeceği belirtildi.