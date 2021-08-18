Baş Belası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Hiç aşık oldun mu?"

Baş Belası 10. bölümden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir’in paylaştığı dizinin yeni fragmanına, "Hiç aşık oldun mu?" sorusu damga vurdu.

BAŞ BELASI KONUSU

Dizi, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek.

